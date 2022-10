Wahlen in Brasilien: So reagieren Brasilianer in Luxemburg auf die Wahl

Flavia, die seit sieben Jahren in Luxemburg unterrichtet, sei «vom Endergebnis enttäuscht». Die ehemalige Doktorandin aus Curitiba, im Süden Brasiliens ist der Meinung, die in der Vorrunde ausgeschiedenen Kandidaten hätten mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Bevölkerung des südamerikanischen Landes verdient gehabt. Für sie sei es weder Bolsonaro noch Lula gewesen.

«Die Bevölkerung in Brasilien ist sehr gespalten. Meiner Meinung nach war es mehr eine Wahl der Abneigung als eine der Zustimmung», fügt sie hinzu. Zur Abstimmung ging sie trotzdem. An wen die Stimme ging, wollte sie nicht sagen, jedoch wünsche sie ihrem Land das Beste. 760 brasilianische Wahlberechtigte waren im Wählerverzeichnis des Großherzogtums registriert, dreimal so viele wie 2018. 519 davon erschienen insgesamt an den Urnen in der Escher Infofabrik, 481 gültige Stimmen wurden letztendlich gezählt.