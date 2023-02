Gala in Paris : So reagiert Benzema auf die Wahl von Messi zum Fifa-Weltfußballer

Eigentlich war es keine große Überraschung: Lionel Messi wurde von der Fifa am Montagabend kurz vor 23 Uhr zum Weltfußballer 2022 ausgezeichnet. Auch die Awards für den besten Torwart und den besten Trainer gingen an die Weltmeister von Argentinien. Dennoch gab es bereits im Vorfeld Diskussionen um die Rolle von Karim Benzema und Real Madrid.

Die Superstars aus Madrid und amtierende Champions-League-Sieger blieben der Zeremonie in Paris fern. Auch Trainer Carlo Ancelotti, der als Kandidat für den besten Trainer nominiert war. Spanischen Medienberichten zufolge aus Protest gegen die Preisvergabe. Offiziell hieß es, man wolle sich auf das Pokalspiel gegen den FC Barcelona am Donnerstag vorbereiten. Nach Messis Wahl postete Karim Benzema, der im Oktober bei der Gala von France Football den Ballon d’Or erhielt, ein Video auf Instagram. Darin sitzt ein Mann in einem Auto und sagt: «Lügner, ihr lügt» auf Französisch, mit der Beschriftung von Benzema: «Gute Nacht». Wie ernst das Video des 35-Jährigen gemeint ist, ist unklar. Erfreut über seinen dritten Platz ist aber sicherlich nicht.

Xhaka und Yakin stimmten für Messi

Auch sonst tobte in den sozialen Medien am Montagabend wie auch bei Ehrungen in den vergangenen Jahren üblich ein Richtungsstreit. War die Wahl korrekt? War das überragende und Karriere-krönende WM-Turnier von Messi das richtige Bewertungskriterium? Oder hätte das konstant gute Jahr von Real-Stürmer Benzema, der die WM verletzt verpasste, die Messlatte sein müssen? Die Lager in den Netzwerken argumentierten unversöhnlich.