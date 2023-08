Abgewählter US-Präsident: So reagiert Donald Trump auf die Anklage

Ein Anwalt des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat die neue Anklage gegen seinen Mandanten als eine «Attacke auf die Redefreiheit» bezeichnet. Er sehe in dem Vorgang auch «politische Fürsprache», sagte der Jurist John Lauro am Dienstagabend (Ortszeit) im Gespräch mit dem Nachrichtensender CNN. Es gehe nicht nur darum, seinen Mandanten strafrechtlich zu belangen, sondern dessen freie Meinungsäußerung zu unterdrücken.

Am Donnerstag muss er vor Gericht erscheinen

Eastman gilt als Architekt eines juristischen Winkelzugs, der dem damaligen Präsidenten den Machterhalt sichern sollte. Trump soll am Donnerstag vor Gericht erscheinen. Ihm werden illegale Versuche der Einflussnahme auf das Ergebnis der Wahl von 2020 zur Last gelegt; konkret ist er in vier Punkten angeklagt, darunter Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten. Sonderermittler Jack Smith warf ihm vor, mit seiner Mär vom angeblichen Wahlbetrug den Sturm seiner Anhänger aufs Capitol am 6. Januar 2021 befeuert zu haben.