Rrrrrt, rrrrt, rrrrrrrt : So sah das Internet vor 10 Jahren aus

Desktop-PC, Windows XP und hässliche Webseiten mit blinkenden Bildchen: Das war das Internet vor zehn Jahren. Facebook? YouTube? Fehlanzeige! Ein Blick in die Web-Vergangenheit.

2002 gab es zirka drei Millionen Websites und erst einer von zehn Erdenbewohnern hatte Internet. Wir verbrachten 46 Minuten täglich im Internet, warteten 12 Minuten, bis ein einzelner Song den Weg von Napster auf den Desktop-PC mit Windows XP fand und 95 Prozent von uns benutzten den Internet Explorer von Microsoft (siehe Diashow). Das soziale Netzwerk Friendster freute sich über unglaubliche drei Millionen User und der kriselnde Apple-Konzern versuchte mit dem iMac G4 an bessere Zeiten anzuknüpfen.

Dramatischer Wandel in nur einer Dekade

2012 gibt es 515 Millionen Websites und jeder dritte Mensch hat Internetzugang. Der Internet Explorer ist mit rund 40 Prozent Marktanteil noch immer der beliebteste Browser, aber er hat mit Chrome (28 %), Firefox (25 %) und Opera (6%) starke Konkurrenz bekommen. Täglich verbringen wir vier Stunden im Netz und iTunes oder Spotify laden einen Song in 18 Sekunden herunter.

Facebook hat Pioniere wie Friendster, MySpace und StudiVZ längst verdrängt und Apple ist innerhalb einer Dekade vom Pleitekandidaten zum wertvollsten Konzern der Geschichte aufgestiegen. 2012 hat das Internet den Sprung vom Desktop-PC in die mobile Welt der Smartphones und Tablets geschafft und Googles mobiles Betriebssystem Android läuft auf sechs von zehn Smartphones.

Die animierte Info-Grafik «The Internet A Decade Later» von bestedsites.com zeigt die dramatische Wandlung des Internets in nur zehn Jahren.