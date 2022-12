Luxemburg: So schätzt der Santé-Chef die derzeitige Corona-Lage ein

«Die Daten zeigen zwar einen leichten Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Es bleibt aber insgesamt moderat. Mit dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, hat das nichts zu tun», sagt Jean-Claude Schmit, Direktor der Santé. Etwa 20 Personen würden aktuell wegen ihrer Covid-19-Infektion in den Kliniken behandelt, diese Zahl sei relativ stabil. «Für das Gesundheitssystem ist das durchaus tragbar», so Schmit.