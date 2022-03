Gangster-Epos : So scharf wird «GTA V»

Neuigkeiten aus Los Santos: «GTA»-Entwickler Rockstar hat ein neues Gameplay-Video aufgeschaltet, das vertiefte Einblicke ins Räuberspiel bietet.

Wenn im Gameuniversum jeweils Neues zu «Grand Theft Auto» veröffentlicht wird, halten «GTA»-Fans den Atem an und gucken gebannt in den Bildschirm. So zumindest, als das neuste Gameplay-Video zum kommenden Kracher, dem wohl größten Spiel des Jahres 2013 veröffentlicht wurde - «GTA V».

Reichhaltige Welt

Im Video zu sehen: Die Stadt Los Santos und was die Helden darin alles treiben können. Eine Off-Stimme erklärt, was gezeigt wird. Das Open-World-Game sei neu erfunden worden und der Spieler sieht ein modernes Südkalifornien mit Bergen und Meeren, teuren Läden und Einkaufszentren. Erlebt werden könne der städtische Niedergang ebenso wie die unberührte Natur.

Die drei Anti-Helden

Gezeigt wird, wie die Spieler an bestimmten Punkten in Missionen fließend zwischen den Charakteren wechseln können. Befinden sich die Helden nicht in einer Mission, kann der Spieler jederzeit in eine der Figuren schlüpfen, was einer gewissen Art von Voyeurismus gleichkomme: Zwischen den Missionen gehen die Figuren ihrem Alltag nach und man erwischt sie zum Beispiel, wenn sie gerade vor der Polizei flüchten.