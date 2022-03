Die besten Tipps : So schlafen Sie einen Rausch richtig aus

Sie wollen es sich nach einer durchzechten Nacht im Zug so richtig bequem machen? Nichts leichter als das! Hier gibt's die besten Tipps fürs richtige Ausnüchtern.

Was gibt es Schöneres, als nach einer alkoholschwangeren Nacht in der Disco, auf dem Nachhauseweg im Zug oder Bus, seinen Rausch auszuschlafen? Ist es doch so angenehm, wenn der Zug einen sanft in den Schlaf ruckelt und der Busfahrer einfach bis zur Endstation durchfährt, weil alle dösen und keiner den Halteknopf drückt.