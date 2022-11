Arzt verrät : So schlecht geht es Celine Dion wirklich

Er meinte, dass die Sängerin an dem Globus­-Syndrom leide. Bei dieser Krankheit kann es unter anderem zu Störungen in der Stimmbildung, postinfektiösen Entzündungen in der Mundhöhle und Reflux kommen. Zudem habe man oft Schwierigkeiten zu sprechen, zu atmen und natürlich zu singen. Dion trage seitdem «ein tragbares Gerät mit eingebautem Licht», mit dem er «jederzeit und überall auf der Welt» ihre Stimmbänder untersuchen könne.