Hommage: So schön gedenkt seine Familie Edson Santos in Portugal

Etwas mehr als drei Monate ist es her, dass Edson Santos aus Neudorf, den viele wohl aus dem hauptstädtischen Nachtleben kannten, verstarb. Sein Bruder Elson hat am Montag eine Hommage der besonderen Art auf Facebook veröffentlicht.

Zu sehen ist ein riesengroßes Kunstwerk, das der portugiesische Künstler Vitor Raposo am Strand von Praie Maria Luísa in Albufeira in Portugal erschaffen hat. Für seine «Kunst, die das Meer wäscht», verwendet Vitor, dem 26.000 Personen auf Instagram folgen, lediglich Gartengeräte wie Rechen oder Gabeln.