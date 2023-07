Feuerfronten: So sehen die Brandherde auf Rhodos aus 12 Kilometern Höhe aus

Wo brennt es auf Rhodos?

Welches Ausmaß haben die Brände?

Wer steht im Einsatz?

Welche Maßnahmen wurden ergriffen?

Vorsorglich seien bislang zwölf Dörfer sowie sämtliche Hotels in den betroffenen Regionen evakuiert worden. Seit Samstag wurden 19.000 Menschen aus Dörfern und Hotels in Sicherheit gebracht. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Sonntagvormittag mit. Die meisten Menschen sollen in den Norden der Insel gebracht worden sein, wo manche provisorisch in Turnhallen und Schulen, auf Fähren und auch privat bei Inselbewohnern untergebracht wurden.