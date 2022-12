Großbritannien : So sehen die neuen Banknoten mit dem Porträt von König Charles III. aus

Die Bank of England hat die ersten Geldscheine mit dem Konterfei von König Charles III. vorgestellt. Die Fünf-, Zehn-, 20- und 50-Pfund-Noten sollen Mitte 2024 in Umlauf kommen.

Die britische Notenbank hat erstmals Banknoten mit dem Abbild des neuen Königs Charles III. vorgestellt. Die Fünf-, Zehn-, 20- und 50-Pfund-Scheine sollen Mitte 2024 in den Umlauf gelangen, wie die Bank of England am Dienstag mitteilte. Ältere Scheine mit dem Porträt der im September gestorbenen Queen Elizabeth II bleiben jedoch weiterhin gültig, um auf Wunsch des Buckingham-Palasts Kosten und Umweltfolgen zu minimieren, wie es in der Mitteilung hieß.