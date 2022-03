iPhone-Update - So sehen die neuen Emojis aus

Die Version iOS 15.4 des mobilen Betriebssystems von Apple könnte man auch Corona-Update benennen. So bietet die Software gleich mehrere Funktionen, die während einer Pandemie nützlich sein können. Ab sofort lässt sich das eigene iPhone nämlich auch mit Maske entsperren. Eine Funktion, die vor allem Pendlerinnen und Pendler freuen dürfte. So muss man im Zug nicht jedes Mal die PIN eintippen, um das Gerät zu nutzen.

Doch wie wird das Feature überhaupt genutzt? Nach der Installation von iOS 15.4 kann die Funktion in den Einstellungen aktiviert werden: Einstellungen > Face ID & Code > Face ID mit Maske. Dann muss das Gesicht erneut gescannt werden – ohne Maske. Fortan funktioniert die Gesichtserkennung auch dann, wenn man im Gesicht eine Maske hat. Das Einrichten dauert keine 30 Sekunden und in unserem Test war das Erkennen des Gesichts mit Maske vom ersten Moment an zuverlässig. Neu kann zudem das Covid-Zertifikat in Apples Wallet abgelegt werden. Dazu muss es neu eingelesen werden.