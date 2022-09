So sehr hat sich das Sexleben von Anne Wünsche nach drei Geburten verändert 

1 / 5 Erst im Juli ist Anne Wünsche zum dritten Mal Mama geworden. Söhnchen Sávio und seine Geschwister halten den einstigen «Berlin Tag & Nacht»-Star ordentlich auf Trab. Instagram/anne_wuensche Die 31-Jährige ist längst bekannt dafür, dass sie sich auf Social Media sehr offen zeigt. Instagram/anne_wuensche So postete sie nur sechs Tage nach der Geburt ein After-Baby-Body-Bild und sprach des Öfteren über ihr Sexualleben. Instagram/anne_wuensche

Über intime Themen wie ihr Sexleben sprechen wohl die wenigsten öffentlich oder gar auf Social Media. Ganz anders Influencerin Anne Wünsche. Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie es um das Liebesleben der 31-Jährigen und ihrem Freund Karim El Kammouchi (33) steht und wie der Sex nun sei, kurz nach der Geburt ihres jüngsten Kindes. «Ganz ehrliche Antwort: wie vorher», gab sie offen und ehrlich preis.

In einer weiteren Antwort verriet die ehemalige «Berlin - Tag & Nacht»-Darstellerin, dass sie sich ganz bewusst Zeit für ihren Partner nehme. Trotzdem hätten sich die gemeinsamen Stunden seit der Entbindung verändert: «Intime Momente verlaufen natürlich nicht mehr so wie damals, als man kinderlos war und zu jeder Zeit überall in der Wohnung konnte. Heute beschränkt es sich aufs Bett und zu einer späten Uhrzeit, wo alle Kids schlafen.» Weiter offenbarte sie, dass sie ihren besten und intensivsten Sex während der Schwangerschaft hatte.

Sprichst du auf Social Media über dein Sexleben? Ja, wieso auch nicht? Schon, aber eher zurückhaltend. Das ist mir zu privat.

Dass sich so viele Followerinnen und Follower für ihr Sexleben interessieren, ist für Anne weder überraschend noch sonderlich unangenehm. «Das ist doch was ganz Normales und nichts, was meine Nachbarn nicht auch tun», erklärte die dreifache Mutter und fügte weiter an: «Für die einen ist es zu intim und für mich ist es völlig okay, darüber zu sprechen.»

Private Einblicke sind keine Seltenheit bei Anne Wünsche

Dass Wünsche kein Geheimnis aus ihrem Liebesleben macht, beweist sie regelmäßig mit privaten Details. So sprach sie in der Vergangenheit über Selbstbefriedigung, zeigte ihren Körper nur wenige Tage nach der Geburt von Söhnchen Sávio Elio und sprach darüber, dass sie sich einer Sterilisation unterziehen lassen will.