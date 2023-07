24/7 geöffnet: So sieht das neue Parkhaus in Wasserbillig aus

Die Einfahrt befindet sich in der Rue St. Martin über die Route d'Echternach.

60 öffentliche Stellplätze, moderne Beleuchtung, öffentliche Toiletten und rund um die Uhr geöffnet: So möchte die Gemeinde Mertert-Wasserbillig künftig möglichst viele Autofahrer davon überzeugen, ihre Fahrzeuge im neuen Parkhaus abzustellen. Die Einfahrt befindet sich in der Rue St. Martin, zu erreichen über die Route d'Echternach.

«Am 1. August wird das Parkhaus im Zentrum ‹Nei Mëtt› seine Schranken zum ersten Mal öffnen», schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Zu den Stellflächen gehören auch vier Behindertenparkplätze, zu erkennen an der blauen Beleuchtung. Ob die Plätze frei oder besetzt sind, zeigen Lampen in Grün oder Rot. Außerdem stehen öffentliche Toiletten für Damen, Herren sowie Rollstuhlfahrer im Tiefbau zur Verfügung.