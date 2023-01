Hobbypilot gibt Einblick: So sieht das verschneite Eislek von oben aus

An Bord einer Cessna 182 des Vereins Aero-Sport in Findel drehten Georges Hilbert und sein Sohn ihre Runden über Luxemburg.

Als der 49-jährige Georges Hilbert, am Samstagmorgen über die schneebedeckte Éisleck-Landschaft im Norden Luxemburgs flog, machte er ganz große Augen. Ähnlich groß waren sie auch, als er noch ein kleiner Junge war und in seinem Garten in Sandweiler den Flugzeugen auf dem Findel beim Abheben zusah. «Ich bin nachmittags mit dem Fahrrad hingefahren, um mir die Flugzeuge auf der Startbahn anzusehen», erzählt der Hobbypilot. Damit war eine Leidenschaft geboren, die ihn nach eigenen Angaben nie wieder loslassen wollte. Getrieben von seiner neuen Passion, absolvierte Georges Hilbert bereits als 14-Jähriger einen Segelflugkurs in Belgien. Drei Jahre später machte er seinen Pilotenschein. Dem folgten Hunderte von Flugstunden.