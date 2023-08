Body-Transformation: So sieht der Sohn von Arnold Schwarzenegger nicht mehr aus

So wie auf diesem Bild sieht Christopher Schwarzenegger nicht mehr aus.

Breite Unterarme, durchtrainierte Oberarme und ein breites Kreuz: So präsentiert sich Christopher Schwarzenegger (25), Sohn der Bodybuilding-Legende Arnold Schwarzenegger . Noch vor wenigen Jahren sah Christopher ganz anders aus, er war stark übergewichtig. Doch er stellte sein Leben komplett um und trainierte intensiv.

Auch sonst hat sich der jüngste Spross von «Arnie» verändert. Er hat eine neue Frisur, trägt mittlerweile auch Bart. Das Bild soll nach einem Besuch in einem Fitness-Studio in Los Angeles aufgenommen worden sein. Sein Vater Arnold Schwarzenegger wurde durch Gewichtheben zur Bodybuilding-Ikone. Der mittlerweile 76-Jährige geht nach eigenen Aussagen immer noch täglich in die Mucki-Bude. Hat er seinen Sohn mit der Begeisterung fürs Gewichte-Stemmen angesteckt?