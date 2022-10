«Schonende Mobilität» im Dreiländereck : So soll das Leben von Grenzgängern leichter gemacht werden

Und täglich grüßt das Murmeltier. Grenzgänger erleben es Tag für Tag: Zahlreiche Baustellen erschweren den Verkehr zwischen Luxemburg und seinen Nachbarländern erheblich. Doch Abhilfe soll in greifbarer Nähe sein: Dank EU-Hilfen in Höhe von sechs Millionen Euro, die über Interreg-Projekte bereitgestellt wurden, wird in Kürze in den Gemeinden Petingen, Longwy, Aubange und Messancy ein für Luxemburg, Frankreich und Belgien nützliches Projekt mit dem Titel «Schonende Mobilität an drei Grenzen» verwirklicht.