«Nonstop Sex» : So soll es bei Kim Kardashian und Pete Davidson laufen

Seit Oktober sind Kim Kardashian und Pete Davidson nicht auseinander zu bringen. Vor allem im Bett ginge es absolut heiß her.

Gegenüber «Heatworld» packte ein Bekannter des Paares aus, zwischen Davidson und Kardashian ginge es im Bett absolut heiß her. Dies reiche dem Paar auch für den Moment. «Pete und Kim haben körperlich die beste Zeit ihres Lebens», verriet der Insider, «aber wie bei vielen seiner früheren Romanzen verlangt Pete nonstop Sex und die Verbindung ist nicht so großartig, wenn sie das Schlafzimmer verlassen», so der Insider.