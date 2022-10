Prävention: So soll Luxemburg das Gas nicht ausgehen

Trotz der angespannten internationalen Lage beschwichtigt der Minister: «Dieser Plan sollte in diesem Winter nicht aktiviert werden, es sei denn, es kommt zu einem größeren Zwischenfall am Gasterminal Zeebrugge», in Belgien, von wo der größte Teil des Gases ins Großherzogtum gelangt. Volle Lagerbestände gepaart mit der Absicht, den Gasverbrauch um 15 Prozent zu senken, sollten sich als ausreichend erweisen, um Engpässe in diesem Winter zu vermeiden.