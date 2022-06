Verkehrssicherheit: So sollen Luxemburgs Straßen sicherer werden

Im vergangenen Jahr haben 24 Menschen ihr Leben auf den luxemburgischen Straßen verloren. Das sind zwei weniger als 2020. Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der schweren Unfälle mit Personenschäden im Jahresvergleich um 24 Prozent (insgesamt 242). Eine Zahl, die in Anbetracht des Kontexts des Pandemie-Jahres 2020, das von einem außergewöhnlich geringen Verkehrsaufkommen auf den Straßen des Landes geprägt war, relativiert werden muss.

Der Minister für Mobilität, François Bausch, zieht es vor, eine andere Zahl in den Vordergrund zu stellen: Zwischen 2013 und 2021 hat sich die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle im Großherzogtum im Vergleich zu den acht Jahren davor halbiert. «Das ist substanziell. Unser Aktionsplan hat Früchte getragen. Wir gehören jetzt zu den zehn besten Ländern der Europäischen Union und sind nicht mehr das Schlusslicht», sagte Bausch. Der Präsident der Sécurité Routière, Paul Hammelmann, teilte diese Einschätzung und ist der Meinung, dass Luxemburg auf dem richtigen Weg sei, und lobte das Engagement der verschiedenen Akteuren für Straßenverkehrssicherheit.

«Das Ziel? Null Tote und keine Schwerverletzten»

Sind die luxemburgischen Straßen also sicherer geworden? «Es gibt immer noch viel zu tun. Wir müssen weitermachen, bis wir null Tote und null Schwerverletzte erreicht haben», so der Minister. Der Grünen-Politiker ist sich bewusst, dass es im Bereich der Straßenverkehrssicherheit noch Nachholbedarf besteht. Dazu gehören Landstraßen, auf denen sich im vergangenen Jahr noch 71 Prozent der tödlichen Unfälle (insgesamt 21) ereigneten, während 24 Prozent in den Städten (5 Unfälle) und «nur» 5 Prozent auf Autobahnen (1 Unfall) verzeichnet wurden. Der Großteil der tödlichen Unfälle geht auf Kollisionen zwischen Fahrzeugen oder mit einem Baum zurück.