Alles in weiß: So spektakulär war die Hochzeitsfeier von Jennifer Lopez und Ben Affleck

Jennifer Lopez (53) scheint es zu lieben, ihren frischgebackenen Ehemann, Schauspieler Ben Affleck (50), zu heiraten. So sehr, dass sie es einen Monat nach ihrer ersten Trauung in Las Vegas gleich wieder tat. Am Samstag hat sich das Hollywood-Paar im Beisein von Familie und Freunden erneut vor den Traualtar getraut und ein rauschendes Fest gefeiert.

Weiß, so weit das Auge reicht

Die Feier fand, wie zuvor vermutet, auf Ben Afflecks Acht-Millionen-Dollar-Anwesen in Riceboro im US-Bundesstaat Georgia statt. Laut «People» habe das Brautpaar sich bewusst für ein schlichtes Setting entschieden. Sowohl Teppiche als auch Blumen waren in Weiß gehalten. Gleich wie ein Flügel im Festzelt und die Stühle samt Tischdekor. Für die Realisation war kein Geringerer als Luxus-Partyplaner Colin Cowie (60) engagiert, für seine Dienste verlangt er bis zu 25 Millionen Dollar.

Mama Affleck musste vor der Hochzeit ins Krankenhaus

Ganz rund lief allerdings nicht alles. Wie «Daily Mail» berichtete, fiel beim Probeessen am Freitag Bens Mutter, Christine Anne Boldt (79), auf dem 40-Hektar-Anwesen von einem Steg. Sie zog sich dabei eine tiefe Wunde am Bein zu.

Auch aufgefallen ist das Fehlen von Bens Bruder, dem Filmemacher Casey Affleck (47). Wie das «Hello Magazine» berichtete, glänzte Casey mit Abwesenheit, weil er angeblich mit seinem neuen Film «The Last Thing He Told Me» in Texas zu viel zu tun habe. Auch Ex-Frau Jennifer Garner (50) fehlte trotz Einladung an «Bennifers» Trauung. Unter den anwesenden Gästen sollen allerdings Matt Damon (51), Jimmy Kimmel (52), Kevin Smith (52), Jason Mewes (48) und Patrick Whitesell (57) gewesen sein.