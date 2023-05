Yoga, Basketball, Laufen: So sportlich ist Minister Franz Fayot

Franz Fayot sieht man gerne mal mit Startnummer am Trikot an der Startlinie eines Laufs.

Jeden Morgen startet er mit Yoga in den Tag und wann auch immer er Zeit hat, wird eine Partie Basketball mit seinem jüngsten Sohn gespielt. Schon seit seiner eigenen Kindheit ist Sport ein wichtiger Teil in Franz Fayots Leben.

«Es ist eine Frage des Gleichgewichts. Ich brauche das, um mich wohl in meiner Haut zu fühlen und um Dampf abzulassen», lächelt der 51-Jährige. Der gelernte Rechtsanwalt ist immer wieder bei Sportveranstaltungen am Start, vor allem, wenn es ums Laufen geht. Der 13 Kilometer lange DKV Ubran Trail war der letzte dieser Art. Ein Lauf, bei dem er aus Spaß und ohne Zeitdruck an der Seite seiner Regierungskolleginnen Paulette Lenert und Taina Bofferding antrat.