Wissenschaftliche Debatte: So stehen Luxemburgs Experten zur Corona-Ursprungs-Frage

Das Virus kam wohl vom Tiermarkt in Wuhan.

Vor nun bereits drei Jahren veränderte Corona die Welt, doch der Ursprung ist bis heute nicht nicht eindeutig geklärt. Während das FBI einen Unfall in einem chinesischen Labor für «sehr wahrscheinlich» hält, tendieren Wissenschaftler zur These, dass die Krankheit von Tieren auf Menschen übertragen wurde.

Die Frage ist…

Claude Muller, Virologe am Luxembourg Institute of Health (LIH), ist sich sicher: «Es gibt keinen Zweifel am tierischen Ursprungs von Covid, wahrscheinlich von einer Fledermaus. Die Frage ist, ob die Fledermaus ein Wirtstier infiziert hat, das dann einen Menschen infiziert hat, oder ob das Virus im Labor aus der Fledermaus isoliert wurde.»