Jeremy Renner : So steht es um den «Avengers-Star» nach schwerem Schneeräum-Unfall

Der US-Schauspieler und Filmproduzent Jeremy Renner ist nach einem schweren Unfall beim Schneeräumen operiert worden. Der «Avengers»-Star hatte sich bei dem Unfall in Reno, Nevada, am Sonntag ein Thoraxtrauma und mehrere orthopädische Verletzungen zugezogen, wie ein Vertreter des Schauspielers am Montag sagte. Er sei weiterhin in kritischem, aber stabilem Zustand.