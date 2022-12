Klare Worte: So steht es um die Hochzeitspläne von Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer 

Gleichzeitig lässt sie auch tief in die innige Beziehung der beiden blicken und offenbart, dass sie sich an der Seite ihres Liebsten besonders wohlfühle und sich bei ihm fallenlassen könne: «Matthias ist auch meine Heimat, das fühlt sich wie nach Hause kommen an. Dazu gehören vollkommenes Vertrauen und Loslassen.» Hinter diesen tiefen Gefühlen stecke allerdings auch viel Arbeit, denn «natürlich gibt es im Leben nichts geschenkt.» Nichtsdestotrotz würden die «total schönen» Momente überwiegen. Nicht zuletzt, weil die beiden viel voneinander gelernt hätten. «Dadurch sind wir noch enger zusammengewachsen», erklärt Ruby.

An die Liebe der beiden hatten viele zu Beginn nicht geglaubt. Grund dafür sind die 15 Jahre Altersunterschied des Paares. In einem früheren Interview mit dem Stern zeigte sich der 41-Jährige genervt darüber: «Ich musste mir am Anfang unserer Beziehung viele Sachen anhören wie: ‹Mit der Kleinen wird es aber nicht lange halten!›» Er und Ruby seien zwar noch keine Ewigkeit zusammen, «aber es fühlt sich verdammt gut an. Irgendwann sagen die Leute hoffentlich über uns: ‹Die haben das gut gemacht, was für ein schönes Paar.›»