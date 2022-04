Nach «Chateau Pompöös»-Auszug - So steht es um die Liebe von Harald Glööckler und Dieter Schroth

Bis vor kurzem lebte Designer Harald Glööckler noch mit seinem langjährigen Partner Dieter Schroth auf rund 1400 Quadratmetern zusammen. Vor rund zwei Monaten verließ der TV-Star allerdings überraschend die gemeinsame Luxus-Villa in Kirchheim, um sich in eine «bescheidene» 80-Quadratmeter-Wohnung in Berlin zurückzuziehen, wie er nun in einem Interview mit VOX preisgibt. «Ich wollte nichts Anstrengendes, ich habe schon ein großes Haus», so der 56-Jährige.