Fashion Week Paris : So stylen sich Stars für die Oscar-Nacht

Sie verführen die Reichen und Schönen - und machen sie zu Stil-Ikonen. In Paris zeigten Haute-Couture-Designer ihre neuen spektakulären Traumroben.

Am 24. Februar 2013 heißt es einmal mehr «And the Oscar goes to ...». Nebst glücklichen Gewinnern, mäßigen Gags und von Tränen erstickten Reden wird vor allem ein Thema im Fokus der internationalen Berichterstattung stehen: Fashion. Welche Hollywood-Schauspielerin wird das schönste Abendkleid tragen? Wer wird als sexy Diva über den roten Teppich schreiten? Wer als griechische Göttin? Wer wird Elie Saab, Tom Ford, Valentino, Marchesa oder Giambattista Valli tragen? Und vor allem: Wer wird als Vogelscheuche, Karneval-Göre oder Stern-Schlamassel auftauchen und für immer und ewig in die Annalen der am schlechtesten gekleideten Frauen der Oscar-Nacht eingehen?