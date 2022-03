Michelle Hunziker : So süß war die Taufe für ihr Töchterchen

In Bergamo wurde am Sonntag Sole, die Tochter von Michelle Hunziker, getauft. Eigentlich sollte die Feier erst am Montag stattfinden.

Mama Michelle (37) trug einen türkisfarbenen Einteiler. Papa Tomaso (31) erschien im schicken Nadelstreifenanzug. Kein Wölkchen trübte den Himmel. Die Taufe für Töchterchen Sole (7 Monate alt) war eine Zeremonie, wie sie schöner nicht hätte ausfallen können.

Zu den Festivitäten in Bergamo eingeladen war nur eine auserlesene Gästeschar. Dazu gehörten etwa Hunzikers ältere Tocher Aurora (17) und ihre Mutter Luisa. Als Taufpaten ausgewählt wurden laut Bunte.de der ältere Bruder der Schweizer TV-Moderatorin, Harold, sowie Tomasos Schwester Gaia (35).

Tomaso hatte es eilig

Sole schien an den zahlreichen Kameras durchaus Gefallen gefunden zu haben – und lächelte vergnügt in die Objektive. Auch Michelle war bestens gelaunt. Tomaso hingegen hatte es eilig und verschwand ziemlich schnell in die Kirche.

Eigentlich war die Taufe erst für heute Montag angekündigt. Nach der offiziellen Zeremonie wurde im Familienpalast des Trussardi-Clans weitergefeiert.