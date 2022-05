Designeroutfits, Luxuskinderwagen : So teuer ist der Baby-Look von Helene Fischers Tochter

Mitte der Woche wurde die Schlagersängerin in der Münchner Innenstadt gesichtet. Mit dabei: die fünf Monate alte Nala, die von ihrer berühmten Mutter sichtlich verwöhnt wird.

Die «Freizeit Revue» veröffentlichte in ihrer aktuellen Ausgabe erstmals Bilder der 37-Jährigen mit ihrer Kleinen. Die Sängerin wurde dabei mit ihrer Mutter Maria (65) beim Schlendern durch die Münchner Innenstadt gesichtet, wie das deutsche Magazin schreibt.

Wie sehr sie ihre neue Rolle als Mutter der kleinen Nala – so soll ihre Tochter heissen – geniesst, zeigte sich diese Woche.

Seit Dezember 2021 ist Helene Fischer Mutter . Eine Rolle, die nicht nur ihr Leben, sondern auch die Sängerin selbst verändert haben soll. «Helene ist seit der Erfüllung ihres Lebenstraums deutlich entspannter», sagte erst kürzlich ein Freund der Musikerin gegenüber « Bild ». «Das Baby tut ihr gut.» Die Veränderung konnte man diese Woche deutlich erkennen, als sich die 37-Jährige gut gelaunt mit ihrer Mutter Maria (63) und ihrer Tochter Nala – die gemäß der deutschen Zeitung Helenes Nachnamen tragen soll – in der Münchner Innenstadt zeigte.

Die Fischer-Frauen schlenderten, wie auf Fotos, die die «Freizeit Revue» veröffentlichte, zu sehen ist, auf dem Viktualienmarkt und genossen eine Glace im Café «I love Leo». Die Paparazzi oder vorbeilaufenden Spaziergängerinnen und Spaziergänger schienen die Schlagerqueen nicht zu interessieren – auch nicht, als Nala plötzlich Hunger bekam. Helene wurde nämlich dabei gesehen, wie sie in einem öffentlichen Park am Ammersee auf einer Bank kurzerhand eine Burberry-Decke ausbreitete und seelenruhig ihr Baby stillte.

Luxus-Outfit für Baby Nala

Für ihre Kleine scheint Helene nur das Beste vom Besten zu wollen – dies wird nicht nur an der Decke, sondern auch an der Kleidung und dem Gefährt ersichtlich. Nalas Kinderwagen, in dem sich die Mini-Fischer herumkutschieren lässt, ist von der Marke «Joolz Day+» und kostet rund 1400 Franken. Zudem trug die Fünfmonatige ein entzückendes blaues Karokleidchen, das «Bild» zufolge von «Burberry Kids» stammt und umgerechnet um die 330 Franken kosten soll.