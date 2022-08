Comeback nach Baby-Pause : So teuer war Helene Fischers hautenger Einteiler

Mit ihrem sexy Jumpsuit sorgte Helene Fischer für jede Menge Gesprächsstoff. Doch wie viel hat der Jumpsuit eigentlich gekostet?

Helene Fischer singt in der Show «Das große Schlagercomeback» auf der Bühne. Mit einer großen Showeinlage hat sich die erfolgreiche Sängerin nach der Babypause wieder live im Fernsehen vor einem Millionenpublikum gezeigt. Jan Woitas/dpa

Schlager-Star Helene Fischer performte am 23. Juli nach ihrer Baby-Pause das erste mal wieder in der Show von ihrem Ex Florian Silbereisen. Die Fans konnten sich kaum auf ihren Plätzen halten und kreischten, dass die Wände und Decken der Halle bebten.

Fans halten Outfit für zu eng

In einem hautengen Body mit BH und sehr tiefem Ausschnitt trat sie auf die Bühne. In den sozialen Netzwerken sorgte sie damit für mächtig Gesprächsstoff. Viele Fans waren nämlich der Meinung, dass der Jumpsuit im Schritt einen Tick zu eng sei. So sah man im TV mehr, als Helene wohl zeigen wollte. Details kann man sich hier denken.

Das Outfit, das für etliche Lacher im Netz sorgte, war allerdings nicht günstig, wie «schlager.de» nun herausgefunden hat. Der glänzende Einteiler der französischen Luxusmarke Saint Laurent soll knapp 2.300 Euro kosten! Wer den Jumpsuit also nachkaufen will, muss demnach tief in die Tasche greifen.

«Helene spielt in einer anderen Liga»

Klar ist aber: Helene sorgte trotz ihres kleinen Outfits-Fauxpas für große Begeisterung. Als ob sie nie weg gewesen wäre, lieferte sie Hit nach Hit ab. Egal ob neue Songs («Liebe ist ein Tanz») oder Klassiker («Achterbahn», «Atemlos») – Helene hatte sie alle mit dabei. Die Fans vor Ort dankten es ihr mit fulminantem Applaus. «Helene spielt in einer anderen Liga», lautete ein Kommentar auf Twitter. Würden die meisten im Publikum wohl so unterschreiben.