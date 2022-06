Tchouameni und Nunez : So ticken die beiden 100-Millionen-Transfers von Liverpool und Real Madrid

Gleich zwei Spieler haben in diesem Transfersommer bereits die 100-Millionen-Marke geknackt. Real Madrid holt Aurélien Tchouameni, Liverpool verpflichtet Darwin Nunez.

Knapp 72 Millionen Euro soll Erling Haaland Manchester City in diesem Transferfenster gekostet haben. Doch: der Superstürmer wird in diesem Sommer von zwei weiteren Spielern schon überflügelt. Spieler, die im Gegensatz zu Haaland nicht in einer der besten vier Ligen in Europa tätig waren. Dabei handelt es sich um Real-Neuzugang Aurélien Tchouameni und Liverpool-Transfer Darwin Nunez. Sie wechseln von Monaco respektive Lissabon zu den beiden Champions-League-Finalisten. Doch wer sind Tchouameni und Nunez? Wir stellen sie euch vor.

Aurélien Tchouameni (22)

Der 22-Jährige gilt als hervorragender Balleroberer. Das Social Media Team von Monaco bezeichnete ihn als «Oktopus» oder «Monster». Seine Teamkollegen nennen ihn «TchouaNgolo» – in Anlehnung an Chelsea-Star Ngolo Kanté. Sein erster Profitrainer Poyet meint: «Er hat eine unglaubliche Fähigkeit, Bälle zurückzuholen. Ich weiß gar nicht, wie er das macht», sagt Ex-Trainer Poyet. Frankreich-Trainer Didier Deschamps meint: «Er ist ein kompletter Spieler.» Doch nicht nur die Trainer, auch die Mitspieler sind von Tchouameni begeistert. Weltmeister Paul Pogba sagt gar: «Es ist eine Ehre, mit ihm zu spielen.»

Darwin Nunez (22)

Allerdings muss man festhalten: Nunez zählt zu den talentiertesten Spielern der Welt. In 84 Spielen für Lissabon war der Uruguayer an 63 Treffern direkt beteiligt. In dieser Saison sorgte er auch in der Champions League für Aufsehen. Sechs Tore in zehn Partien standen am Ende der Kampagne zu Buche.