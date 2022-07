Nach Attentat : So trauert die Welt um Shinzo Abe

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs zeigen sich am Freitag bestürzt über den gewaltsamen Tod des früheren Premierministers.

Das tödliche Attentat auf den ehemaligen japanischen Regierungschef Shinzo Abe hat am Freitag weltweite Bestürzung ausgelöst. Der 67-Jährige war bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Region Nara niedergeschossen worden. Der Schütze wurde von den Sicherheitskräften überwältigt und festgenommen. International meldeten sich Staats- und Regierungschefs zu Wort, um ihre Trauer und Bestürzung auszudrücken.

Auch Premierminister Xavier Bettel äußerte sich auf dem Kurznachrichtendienst. «Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei den Menschen In Japan. Shinzo Abe war der erste Premierminister Japans, der zu einem bilateralen Besuch nach Luxemburg kam. Er hat einen besonderen Platz in unseren Herzen und unseren Gedanken.»

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock schrieb auf Twitter, sie sei «schockiert über die Nachricht, dass auf Shinzo Abe geschossen wurde». Bundeskanzler Scholz zeigte sich «fassungslos und tief traurig» und betonte: «Wir stehen auch in diesen schweren Stunden eng an der Seite Japans.» EU-Ratspräsident Charles Michel würdigte den Ex-Ministerpräsidenten auf Twitter als «großen Mann» und erklärte: «Japan, die Europäer trauern mit dir.»

US-Außenminister Antony Blinken sagte am Rande eines G20-Treffens in Indonesien, die USA seien «zutiefst traurig und besorgt». Auch Russland sprach von einem «Akt des Terrorismus». Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, er sei: «Zutiefst schockiert über den abscheulichen Angriff, dem Shinzo Abe zum Opfer gefallen ist. Gedanken an die Familie und die Angehörigen eines großen Premierministers. Frankreich steht an der Seite des japanischen Volkes.»