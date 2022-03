Nichts zu trinken mit : So trickste Hamilton seinen Rivalen Vettel aus

Lewis Hamilton hat am GP von Spanien im Duell mit Sebastian Vettel zu einer drastischen Maßnahme gegriffen.

Ausgetrocknet und fast am Ende seiner Kräfte torkelte Lewis Hamilton am vergangenen Sonntag nach seinem zweiten Saisonsieg aufs Podium in Montmeló. Der Triumph über Sebastian Vettel hatte den 32-jährigen Engländer den letzten Tropfen Schweiß gekostet. «Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mal so ein Rennen hatte, in dem ich so hart am Limit sein konnte und in einem Kampf war. Das war lange her», sagte Hamilton.