2 Hochzeiten, 5 Verlobungen: So turbulent war Johnny Depps Liebesleben vor Amber Heard

Die dritte Verlobung gab es dann Ende der Achtzigerjahre mit der «Dirty Dancing»-Darstellerin Jennifer Grey. Doch auch bei ihnen kam es nie zum Hochzeitstag. Die 62-Jährige veröffentlichte kürzlich ihre Autobiografie, in der es auch um ihre Beziehung mit Johnny Depp geht. «Er geriet immer häufiger in Schwierigkeiten: Schlägereien in Bars, Scharmützel mit der Polizei», schreibt das US-Portal «E.T. Online». Zudem nennt sie ihn an einer Stelle «wahnsinnig eifersüchtig und paranoid».