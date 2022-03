Studie : So verändern sich Astronauten-Gehirne im All

Das Gehirn der Astronauten passt sich im Weltraum der Schwerelosigkeit an. Noch sieben Monate nach ihrer Rückkehr sind strukturelle Veränderungen sichtbar.

Menschen, die ins All reisen, unterliegen extremen körperlichen Veränderungen, wenn sie lange Zeit der Schwerelosigkeit ausgesetzt sind. Um diese zu verstehen, wurden zwölf Kosmonauten, die durchschnittlich sechs Monate an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) verbrachten, vor dem Flug, zehn Tage nach dem Flug und sieben Monate nach dem Flug in einem MRT-Scanner gescannt. Mit den Hirnscans sollten die Veränderungen in der weißen Hirnsubstanz der Allreisenden sowie von 13 Kontrollpersonen untersucht werden. Die Studie ist im Fachmagazin «Frontiers in Neural Circuits» erschienen.