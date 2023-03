Vergewaltigungsvorwürfe: So verdient sich Fußballer-Star Alves seine Zigaretten im Gefängnis

Die Vorwürfe gegen Dani Alves wiegen schwer. Der ehemalige Star-Verteidiger des FC Barcelona sitzt aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen seit zwei Monaten in einem spanischen Gefängnis. Er bestreitet die Anschuldigungen einer 23-jährigen Frau. Der Geschlechtsverkehr in einem Club sei einvernehmlich gewesen. Wie lange Alves noch in Untersuchungshaft bleibt, ist unklar. Aktuell laufen die Ermittlungen.