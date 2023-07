Risikofrei schlemmen: So verdirbst Du Dir beim Picknick nicht den Magen

Picknicken bei sommerlichen Temperaturen birgt die Gefahr, sich eine Magenverstimmung zuzuziehen. Pexels/Koolshoot

Kaum etwas ist sommerlicher, als eine Decke auszubreiten, kleine Köstlichkeiten und Drinks auszupacken und zu picknicken. Doch bei heißen Temperaturen kann das schnell böse enden.

Denn wer will schon ein Sommerpicknick mit einer Magenverstimmung verlassen? Beachte diese Tipps und Du kannst dein Outdoor-Essen auf der Decke sicher genießen.

Plane picknickfreundliches Essen

Kalte Speisen sind picknickfreundlicher als alles, was heiß serviert werden muss. Kaltes kann auch schon am Vorabend vorbereitet werden. Dann kannst Du Dein Essen sicher in den Kühlschrank stellen und in einer Kühlbox mit zum Picknick bringen. Gute Optionen sind Nudelsalate, Sandwiches oder Obstsalat. Wer ganz sichergehen will, bringt abgepackte Chips oder Nüsse mit.

Wasche Dein Obst und Gemüse

Es sollte eigentlich klar sein und doch geht es schnell vergessen: Wasche das Obst und Gemüse, das Du roh snacken willst. So kannst Du Bakterienkontamination reduzieren. Und das auch, wenn Du Dein Picknick-Korb im Stress packst. Denk dran: Nicht an jeder Picknick-Location gibt es Zugang zu Trinkwasser, um Deine Produkte zu waschen.

Denk dran, Dein Obst und Gemüse zu waschen. Am besten, bevor Du zur Picknick-Location gehst. Pexels/Roman Odintsov

Wasche Deine Hände

Wo wir schon beim Thema Wasser an Picknick-Locations sind … Wenn ein Wasserzugang in der Nähe ist, wasch Dir vor dem Picknicken gründlich die Hände. Wenn nicht, gehört in Dein Picknick-Korb auch Dein Desinfektionsmittel.

Achte auf die Temperatur Deines Essens

Bei warmen Temperaturen zwischen 20 und 40 Grad Celsius vermehren sich die meisten Mikroorganismen am schnellsten. Unter optimalen Bedingungen verdoppelt sich zum Beispiel das Bakterium E. Coli alle 20 Minuten.

Das solltest Du im Kopf haben, wenn Du Deine Lebensmittel in der prallen Sonne auf der Picknickdecke drapierst. Versuche so zu planen, dass Dein Essen möglichst schnell gegessen wird – oder lass es gleich in der Kühlbox.

Dein Essen gehört in die Kühlbox und nicht lange in die Sonne. Pexels/анастасия

Serviere nicht alles auf einmal

So hübsch ein Instagram-Foto eines üppigen Picknicks vor sommerlicher Kulisse auch ist, serviere lieber nicht alles auf einmal. Stelle also keine XXL-Schüssel Nudelsalat in die Mitte, sondern drapiere kleine Portionen auf Tellern. Danach geht es für die Schüssel zurück in die Kühlbox.

Ein Gang mit Wurst und Käse? Geht, aber serviere dein Essen am besten portionsweise. Pexels/ Ketut Subiyanto