Tödlicher Unfall : So verheerend kann eine verschluckte Batterie im Körper wirken

In Portugal ist ein siebenjähriger Junge gestorben, nachdem er in den Ferien eine Knopfbatterie verschluckt hatte. Der Fremdkörper hatte beim Kind eine Vaskulitis, also eine Gefäßentzündung, hervorgerufen. Der Junge hatte zwar eine genetische Vorerkrankung, doch Fachleute sind sich einig, dass eine Knopfbatterie im Körper schwere Schäden anrichten kann.