Alle Highlights im Überblick : So verlief das erste Kennenlernen der Queen und Urenkelin Lilibet

Vom 2. bis 5. Juni stand die britische Hauptstadt kopf. Queen Elizabeth feierte ihr 70. Thronjubiläum – inklusive Balkon-Auftritt, Geburtstagsfeier von Lilibet und Abschlussparade.

1 / 8 Das Platinjubiläum der Queen hat am Sonntag – nach viertägiger Feier – sein Ende gefunden. Täglich standen diverse Veranstaltungen auf dem Programm. REUTERS Am Donnerstagmittag ließ sich die 96-Jährige auf dem Balkon des Buckingham-Palastes blicken – und winkte lächelnd den Hunderttausenden Royal-Fans entgegen. AFP Am Freitagmittag fand der Dankgottesdienst für die Herrschaften der Queen in der St.-Pauls-Kathedrale statt. Für Gesprächsstoff sorgte dort Eugenie von York, die Enkelin der Queen. Sie zeigte erstmals ihr kleines Tattoo hinter dem Ohr. Getty Images

Die Queen winkt vom Balkon des Buckingham-Palastes

Die viertägige Jubiläumsfeier startete am Donnerstagmorgen mit der «Trooping the Color»-Parade , die alljährlich zum Geburtstag der Queen abgehalten wird. Anschließend winkte die Monarchin vom Balkon des Buckingham-Palastes Hunderttausenden jubelnden Fans entgegen. Später traten auch ihre engsten Angehörigen auf den Balkon, darunter Prinz Charles und Camilla sowie Prinz William und Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte. Abends zündete die Queen in einer Zeremonie in Windsor das Platinum-Jubilee-Leuchtfeuer an.

Der Dankgottesdienst

In der St.-Pauls-Kathedrale fand am Freitagmorgen der Dankgottesdienst für die Herrschaften der Monarchin statt. Die Queen selbst war aus Mobilitätsgründen zwar nicht dabei, dafür diverse royale Gäste. Für Gesprächsstoff sorgte die Queen-Enkelin Eugenie von York (32). Sie ist stolze Trägerin eines Tattoos, wie am Gottesdienst erstmals zu sehen war. Hinter ihrem linken Ohr befindet sich ein kleiner, schwarzer Kreis. Die Bedeutung davon ist allerdings unklar.

Die Queen trifft erstmals ihre Urenkelin Lilibet

Prinz Harry und Herzogin Meghan, die seit 2020 in den USA leben, reisten für das Platinjubiläum mit ihren Kindern nach London, um erstmals seit ihrem Megxit an einer royalen Veranstaltung teilzunehmen. Nachdem das Paar am Freitag den Dankgottesdienst besucht hatte, feierte es am Samstag den ersten Geburtstag von Tochter Lilibet. In Windsor im Frogmore Cottage sollen die Royals zu einer «entspannten, zwanglosen Gartenparty mit Geschenken und Kuchen» geladen haben, wie «The Sun» berichtet. Queen Elizabeth soll ebenfalls dabei gewesen sein. Sie habe ihre Urenkelin bereits Mitte Woche abseits von Publikum und Kameras erstmals kennen gelernt und sich riesig darüber gefreut, berichtet «Page Six».

Wildes Platinum-Konzert

Weniger heilig und dafür umso krachender wurde es am Samstag vor dem Buckingham-Palast. An der «Platinum Party at the Palace» traten vor rund 22’000 Fans Stars wie die Rockband Queen, Elton John (75), Sängerin Diana Ross (78), Musiker Ed Sheeran (31) und US-Superstar Alicia Keys (41) auf.

Kate bäckt mit ihren Kindern

Deutlich ruhiger – und herziger – ging es zeitgleich in Wales zu und her. Dort backte Herzogin Kate mit ihren Kindern George (8), Charlotte (7) und Louis (4) niedlich dekorierte Cupcakes für ein Straßenfest in Cardiff, das anlässlich des Platinjubiläums stattgefunden hat. Bilder aus der familiären Backstube posteten die Cambridges auf Instagram.

Die Queen zeigt sich zum Abschluss erneut auf dem Balkon

Die 96-Jährige zeigte sich am Sonntagnachmittag überraschend noch einmal auf dem Balkon des Buckingham-Palastes und winkte der Öffentlichkeit zu. An ihrer Seite standen ihre engsten Verwandten: Sohn Prinz Charles mit Ehefrau Herzogin Camilla sowie ihr Enkel Prinz William mit seiner Familie. Zuvor fand vor dem Palast die finale Abschlussparade statt. Angeführt wurde die «Jubilee Pageant» von der goldenen Staatskutsche samt Hologramm der Queen darin.

Am Ende der Thronjubiläumsfeier wandte sich die Queen mit rührenden Worten an die Menschen in Großbritannien und schrieb in einer Botschaft: «Ich bin demütig und tief berührt, dass so viele Menschen unterwegs waren, um mein Platinjubiläum zu feiern. Ich hoffe, dieses Gefühl von Gemeinschaft wird noch viele Jahre zu spüren sein.»