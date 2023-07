Luxemburg: So verlief die abenteuerliche Flucht eines Fahrers vor der Polizei

In der vergangenen Nacht hat ein widerspenstiger Autofahrer mehrere Streifenbeamte auf Trab gehalten und sich mit ihnen eine abenteuerliche Verfolgungsjagd geliefert. Dies teilt die Police Grand-Ducale am Montag mit. Der Mann habe das motorisierte Kräftemessen vorerst für sich entschieden, seine Beifahrerin hingegen sei festgenommen worden.

Die Beamten stellten das Blaulicht an und konnten das Auto in der Rue de Hollerich stoppen. Im letzten Moment sei der Autofahrer jedoch wieder losgefahren und habe stark beschleunigt, um der Kontrolle zu entgehen, so die Polizei. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit sei er in Richtung Salzhaff am Rande der Hauptstadt davongerast und habe sich dabei das ein oder andere gefährliche Manöver geleistet.