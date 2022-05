Ja, ja und nochmals ja: So verlief die dritte Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker

Kourtney Kardashian und Travis Barker(46) feierten am Sonntag ihre dritte Hochzeit – scheinbar kirchlich.

Erst Vegas, dann Santa Barbara und nun Bella Italia – Kourtney Kardashian und Travis Barker (46) kriegen vom Heiraten einfach nicht genug. Eine Woche nach ihrer standesamtlichen Hochzeit wagten die Reality-Darstellerin und der Schlagzeuger am Sonntagabend den Schritt vor den Traualtar. «Glücklich bis ans Lebensende», schreiben beide zu den Bildern, welche sie von der Zeremonie auf ihren Instagram-Accounts teilten. Die 43-Jährige postete später weitere Fotos, auf denen sie und ihr Ehemann lächeln und ihren Gästen zuwinken. «Dürfen wir vorstellen, Herr und Frau Barker», schrieb sie dazu.

Die Braut trug zu der Zeremonie ein weißes Minikleid im Korsett-Stil und einen üppigen, bodenlangen Schleier mit einem riesigen Motiv der Jungfrau Maria an der Seite. Der Blink-182-Musiker präsentierte einen schwarzen Anzug. Beide Outfits stammen laut dem «People»-Magazin von Dolce & Gabbana. Bereits am Vortag zeigte sich Kardashian mit dem Mutter-Gottes-Motiv auf ihrem Kleid, zudem stand diese am Traualtar im Fokus.