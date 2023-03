Abwanderung nach Luxemburg: So versucht die Großregion ihr Pflegepersonal zu halten

Die in den Nachbarregionen Luxemburgs gezahlten Prämien reichen nicht immer aus, um die Pflegekräfte zu behalten.

Mehr noch als anderswo stehen die Krankenhäuser in den Grenzgebieten Luxemburgs unter Spannung und beklagen die Abwanderung von Pflegekräften ins Großherzogtum . Diese Feststellung wurde durch die Pandemie noch verstärkt und hat Luxemburgs Nachbarn dazu veranlasst, zu reagieren.

In Frankreich hat die regionale Gesundheitsbehörde (Agence régionale de Santé, ARS Grand Est) im vergangenen Jahr Studienbeihilfeverträge für Auszubildende eingeführt. Krankenpfleger, Krankenschwestern, Masseure, Physiotherapeuten und Radiologieassistenten sind während ihres gesamten Studiums oder eines Teils davon förderfähig. Pflegehelfer bekommen demnach 6000 Euro während der gesamten Ausbildung pro Jahr und 8000 Euro für die anderen Berufe. Dafür müssen sie sich in einer Einrichtung der Region Grand Est verpflichten und zwar «für eine Mindestdauer, die doppelt so lang ist wie die Bezugsdauer der Studienbeihilfe, ab Erhalt des Diploms».