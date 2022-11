5 einfache Ideen: So verwertest du übrig gebliebene Halloween-Süßigkeiten

DIY-Schokotafel

Selbstgemachte Schokotafeln mit Resten, auch Trash Bark genannt, fluten gerade die Social-Media-Feeds. Sie sind der wohl simpelste Weg, um angebrochene Schoki – auch in unterschiedlichen Sorten – M&Ms oder Schokoriegel zu einer interessanteren Süßigkeit umzufunktionieren.

Gehackte Nüsse, Gummibärchen, kleine Snack-Brezeln – all das kann auf oder in deiner selbstgemachten Schokitafel landen.

Gummibärchen-Törtchen

Törtchen mit Gummibärchen als Topping funktionieren mit allen Sorten, somit auch mit gruseligen Halloween-Sweets in Form von Fledermaus, Spinne und Kürbis.

Blechkuchen, aber auch Donuts oder Muffins können so ganz einfach verziert werden – es braucht nur eine Glasur, auf der die Halloween-Süßigkeiten kurz vorm Trocknen haften bleiben. Perfekt für Gummibärchen und Co., die schon minimal angetrocknet sind und pur nicht mehr so gut schmecken.