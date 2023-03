Eurostat-Analysen: So viel Geld geben Luxemburgs Arbeitnehmer für ihr Personal aus

Für ihr Personal müssen Arbeitgeber in Luxemburg ordentlich in die Tasche greifen.

50,7 Euro pro Stunde: So viel kostete jeder Arbeitnehmer in Luxemburg im Jahr 2022 seinen Arbeitgeber, Beamte ausgeschlossen. Das geht aus den am Donnerstag von Eurostat veröffentlichten Zahlen hervor. Mit 48,4 Euro 2021 fällt der Unterschied im Vorjahresvergleich nur gering aus. Betrachtet man jedoch den vom Statistikinstitut ermittelten EU-Durchschnitt – der bei 30,5 Euro liegt – sind die luxemburgischen Personalkosten satte 60 Prozent höher.