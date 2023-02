Für Notfälle : So viel Geld solltest Du zu Hause haben

500 Euro pro Haushalt

Horten ist weder bei Lebensmitteln noch bei Bargeld eine gute Strategie, man solle das richtige Maß finden. In Deutschland gibt es zum Beispiel keine Obergrenze für Bargeld, das man zu Hause lagern darf. Dort bewahrten Privatpersonen im Jahr 2018 durchschnittlich 1364 Euro an Bargeld zu Hause oder in einem Schließfach auf. Dabei sei zu beachten, dass das Schließfach im Notfall vielleicht nicht zu erreichen ist.

Vorteile der Barzahlung

Lass also dein Bargeld nicht einfach so in der Wohnung herumliegen, such dir ein gutes Versteck. Wer einen Tresor besitzt, sollte diesen für seine Vorräte nutzen. Experten raten außerdem dazu, beim Einkaufen in bar zu bezahlen, anstatt mit Kreditkarte. Denn laut Studien wird das Bezahlen mit der Karte als deutlich befriedigender und belohnender eingestuft. Somit steigt auch der Konsum. Wenn du in Scheinen bezahlst, behältst den Überblick über deine Ausgaben und schützt auch deine Privatsphäre.