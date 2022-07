Alles zur EM 2022 : So viel Geld und Fans wie noch nie – Frauen-EM bricht schon jetzt alle Rekorde

Am 6. Juli startet die Frauenfußball-Europameisterschaft in England. Wir beantworten dir die wichtigsten Fragen vor dem Turnier.

Die Niederlande gewannen 2017 den EM-Titel. Imago Images

Vom 6. bis am 31. Juli ist die Frauenfußball-Europameisterschaft in England. Es ist die 13. Austragung des Turniers, im Mutterland des Fußballs findet die EM nach 2005 zum zweiten Mal statt. Eigentlich hätte das Turnier 2021 stattfinden sollen. Weil aber die EM der Männer wegen Corona um ein Jahr verschoben wurde, entschied die Uefa, auch jenes der Frauen zu verschieben.

Welche Teams sind qualifiziert?

Am Turnier nehmen 16 Teams teil. Portugal kam als neuste Mannschaft dazu. Die Portugiesinnen ersetzen Russland, das wegen des Ukraine-Kriegs vom Turnier ausgeschlossen worden ist.

Gruppe A: England, Österreich, Norwegen, Nordirland

Gruppe B: Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland

Gruppe C: Niederlande, Schweden, Schweiz, Portugal

Gruppe D: Frankreich, Italien, Belgien, Island

Wer ist der Titelverteidiger?

Die EM 2017 gewannen die Niederländerinnen im eigenen Land. In einem torreichen Finale setzten sie sich vor begeisterten Heim-Fans mit 4:2 gegen Dänemark durch. Es war der erste Titel für die niederländischen Frauen. Norwegen gewann zweimal die Europameisterschaft, Schweden einmal. Rekordsieger ist Deutschland, das sich achtmal über den Titel freuen durfte. Die Mannschaften dieser Länder gehören auch alle zu den Top-Favoriten.

Wer ist EM-Favorit?

EM-Favoriten gibt es ein paar. England will daheim den Titel holen, auch Spanien ist wohl auch ohne die verletzte Alexia Putellas ein Favorit – ebenso Frankreich, Deutschland und Schweden. Die Niederlande holten 2017 den Titel, sind derzeit aber in der Krise. Zuletzt gab es ein paar Pleiten – etwa gegen England.

Wer sind die grössten Stars?

Wie immer bei solchen Turnieren gibt es einige. Die Norwegerin Ada Hegerberg zum Beispiel. Die Spielerin von Olympique Lyon zählt zu den besten Stürmerinnen der Welt. In der Geschichte der Frauen-Champions-League hat keine Spielerin so viele Tore geschossen wie sie (59 Tore in 60 Partien). Sie ist aber auch eine Kämpferin. So zog sie sich wegen eines Streits mit dem norwegischen Verband über die ungleiche Behandlung zwischen Männern und Frauen fast fünf Jahre aus dem Nationalteam zurück.

Ebenso zu nennen ist die Engländerin Lucy Bronze. Die Verteidigerin, die mit ihrem dritten Vornamen «Tough» (hart) heißt, feierte ihre größten Erfolge bei Olympique Lyon. 2020 wurde sie Fifa-Weltfußballerin. Nun will sie ihr Heimatland zum EM-Titel führen.

Spaniens Alexia Putellas fehlt hingegen. Der absolute Mega-Star ist die derzeit beste Fußballerin der Welt, gewann letzte Saison den Ballon d’Or. Doch sie riss sich am Dienstag im Training das vordere Kreuzband. Sie wird mehrere Monate ausfallen. Weitere Stars findest du in der Bildergalerie unten.

1 / 8 Ada Hegerberg (Norwegen) AFP Sie werden die Fußball-Fans vermissen: Alexia Putellas (Spanien) Getty Images Lucy Bronze (England) AFP

Schon jetzt Rekord-EM, aber Spielerinnen sind sauer

Ein paar EM-Stadien sind richtig klein. So fasst zum Beispiel das Academy Stadium von Manchester City nur 4700 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sorgt für Kritik, ein paar Nationalspielerinnen sind stinksauer. Die Isländerin Sara Björk Gunnarsdottir spricht etwa von einer «peinlichen und respektlosen Entscheidung». Die Schwedin Rebecka Blomqvist sagt über das Leigh Sports Village (8000 Fans): «Wir wollen so viel Publikum wie möglich, deshalb ist es schade.»

Die Uefa wehrt sich: «Bei unserer letzten Frauen-EM hatten wir durchschnittlich 5000 Zuschauende, wenn wir die Spiele der Niederlande nicht mitzählen», so der Verband. «Nun haben wir bereits 500.000 Karten verkauft, was gigantisch ist.» Die bisherige Bestmarke für eine EM liegt bei insgesamt 240.000 Zuschauenden von 2017 in den Niederlanden.

Brighton & Hove (Community Stadium): Kapazität: 30.000 Zuschauer

London (Brentford Community Stadium): Kapazität: 17.000 Zuschauer

London (Wembley Stadium): Kapazität: 89.000 Zuschauer

Manchester (ManCity Academy Stadium): Kapazität: 4700 Zuschauer

Manchester (Old Trafford): Kapazität: 74.000 Zuschauer

Milton Keynes (Stadium MK): Kapazität: 30.000 Zuschauer

Rotherham (New York Stadium): Kapazität: 12.000 Zuschauer

Sheffield (Bramall Lane): Kapazität: 30.000 Zuschauer

Southampton (St. Mary's Stadium): Kapazität: 32.000 Zuschauer

Wigan & Leigh (Leigh Sports Village): Kapazität: 8000 Zuschauer

Wie viel Geld wird ausgeschüttet?

Sehr viel weniger Geld als bei den Männern, aber doppelt so viel wie früher. So können die Teams bis zu zwei Millionen Euro an Preisgeld einspielen. Die Gelder wurden verdoppelt, insgesamt 16 Millionen Euro werden verteilt. Bei der EM 2017 in den Niederlanden waren es noch acht Millionen. Die teilnehmenden Verbände erhalten erstmals eine Startprämie von 600.000 Franken. Zudem gibt es in der Gruppenphase Prämien für einen Sieg (100’000 Franken) und für ein Unentschieden (50’000). Bei den Männern war das Startgeld alleine schon mehr als neun Millionen, insgesamt wurden über 330 Millionen ausgeschüttet.

Startgeld: 600.000 (Frauen 2022) – 9.250.000 (Männer 2021)

Sieg Gruppe: 100.000 – 1.000.000

Remis Gruppe: 50.000 – 500.000

Achtelfinal: entfällt – 1.500.000

Viertelfinal: 205.000 – 2.500.000

Halbfinal: 320.000 – 4.000.000

Vize: 420.000 – 5.000.000

Sieger: 660.000 – 8.000.000

Maximal: 2.090.000 – 28.300.000

Zum Schluss: Wer ist der krasseste Außenseiter?

Der krasseste Außenseiter ist Nordirland. Die Nordirinnen sind 47. der Weltrangliste und damit das auf dem Papier schlechteste Team der EM.