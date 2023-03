Mobilität: So viel Geld wie nie fließt in die Schiene – aber wohin genau?

LUXEMBURG – Es ist das teuerste Gesetz der Geschichte, das diesen Monat von der Chamber abgesegnet wurde und am Freitag in allen Einzelheiten vorgestellt werden soll. Der von der CFL und dem Mobilitätsministerium vorgelegte Gesetzentwurf über die Finanzierung des Schienenverkehrs sieht einen Betrag von 7,15 Milliarden Euro vor, der im Zeitraum 2025-2039 ausgegeben werden soll. «Das Projekt ist wichtig, weil es Gewissheit darüber gibt, was wir den Bürgerinnen und Bürgern 15 Jahre lang anbieten wollen», erklärte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng).