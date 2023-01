Vermögen gelüftet: So viel haben die «Big Bang Theory»-Stars verdient

Jim Parsons spielte in der Sitcom das narzisstische Genie Sheldon Cooper. Am Ende der Show soll der 49-Jährige schlappe 160 Millionen Dollar verdient haben.

2019 fand dann «The Big Bang Theory» sein Serienende. Doch den Darstellerinnen und Darstellern bleibt die Sitcom in guter Erinnerung – besonders finanziell. So veröffentlicht «Celebrity Net Worth», wie viel die Stars der Comedyshow verdient haben.

160 Millionen für Sheldon Cooper

«The Big Bang Theory»-Co-Stars verdienten weniger

Während die einen viel Geld schaufelten, verdienten andere deutlich weniger. So zum Beispiel Simon Helberg. Der 42-Jährige schlüpfte in der Serie in die Rolle des Ingenieurs Howard. Er soll am Ende der Show 55 Millionen Dollar verdient haben. Dicht gefolgt – mit 45 Millionen Dollar – von seinem besten Serien-Freund Raj, der von Kunal Nayyar (41) verkörpert wurde.