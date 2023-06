Vertrag gelüftet: So viel kassiert Georgina monatlich im Falle einer Trennung von Ronaldo

Wie steht es in Wirklichkeit um die Liebe zwischen Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez? Seit Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte um Beziehungsprobleme in deren verflixtem siebten Jahr. Nun ist auch klar: Der Fußballstar und das Model haben sich längst auf ein Trennungsszenario vorbereitet. Denn wie zahlreiche internationale Medien in Bezug auf die portugiesische Zeitschrift «TV Guia» schreiben, gibt es einen geheimen Vertrag zwischen den beiden, der vor allem das Leben der 29-Jährigen regelt – und das, obwohl sie nicht verheiratet sind.

Darin heißt es, dass die Madrider Villa im Stadtviertel La Finca im Falle eines Liebes-Aus Eigentum von Georgina werde. Zudem kassiert sie eine lebenslange Rente in Höhe von rund 100.000 Euro pro Monat von Ronaldo. Für den 38-Jährigen wohl kein Problem, denn bei seinem aktuellen Verein Al Nassr verdient er diese Summe in lediglich fünf Stunden. 200 Millionen Euro wandern pro Saison auf das Konto des fünffachen Weltfußballers. Pro Tag entspricht dies knapp 550.000 Euro. Ausgehandelt hat den Deal dem Bericht zufolge Ronaldos ehemaliger Berater Jorge Mendes.

Cristiano, Georgina und Umfeld dementieren Spekulationen

Doch ob diese Vereinbarung in Kraft treten wird, ist zweifelhaft – sofern man dem Paar und seinem Umfeld Glauben schenkt. Gerüchte über ein Beziehungsende dementierte Cristianos Mutter erst im Mai gegenüber «The Sun». «Das sind alles Lügen. Jedes Paar streitet sich, aber was hier geschrieben wurde, ist eine Lüge», stellte sie klar.

Auch ihr Sohn sagte erst kürzlich dem spanischen Sport-Blatt «Mundo Deportivo»: «Ich werde immer bei ihr sein und sie bei mir. Wir beide sind gemeinsam viel stärker.» Zudem postete er ein Kuss-Foto mit seiner Liebsten auf Instagram . Das wirkte, als wolle er damit den Schlagzeilen etwas entgegensetzen. «Cheers to Love» schrieb er dazu – zu Deutsch: «Ein Hoch auf die Liebe». Schließlich fügt er noch ein Kuss-Emoji an.

Auch Georgina dementierte die Gerüchte auf ihre eigene Art und Weise. In einer Instagram-Story schrieb sie: «Der Neider erfindet Gerüchte, der Klatsch verbreitet sie und der Idiot glaubt sie.» Also alles nur ein Fehlalarm? Nein, ist man sich in spanischen Medien weiterhin sicher. Und das, obwohl es in der Öffentlichkeit zuletzt kaum Hinweise auf Beziehungsprobleme gab. Die beiden verbrachten erst Ende März einen Liebesurlaub auf einer Jacht bei Saint-Tropez. Damals schien bei ihnen alles in Ordnung zu sein, sogar Hochzeitsgerüchte machten die Runde.