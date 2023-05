Preise erhöht: So viel kosten Zigaretten in Luxemburg ab dem 1. Juli

Preise, die allerdings noch immer weit unter denen in den Nachbarländern liegen werden. Der Unterschied zu Deutschland fällt vergleichsweise klein aus mit 40 Cent für die billigste 20er-Packung. In Belgien steigt der Preisunterschied auf 2,41 Euro, in Frankreich sogar auf 5,60 Euro. Bei einer 50-Gramm-Packung Feinschnitttabak fällt die Differenz drastischer aus: 63 Cent weniger als in Deutschland und 7,10 Euro weniger als in Belgien. In Frankreich liegt der Preis pro Packung sogar satte 17,77 höher als in Luxemburg.